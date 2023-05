Quanto forte accelera una Tesla Model 3 priva di carrozzeria?

Il web è sicuramente pieno di stranezze e imprese al limite dell'assurdo, e il video di oggi ne è una chiara dimostrazione. Sappiamo che le Tesla sono auto velocissime in termini di accelerazione, ma quanto può andare forte una Tesla senza carrozzeria?

È evidentemente ciò che si sono chiesti i ragazzi di B is for Build, il canale YouTube ormai abbonato a imprese stravaganti e fuori dagli schemi. Stando ai dati ufficiali del sito Tesla, una Model 3 Performance stock può percorrere lo 0-60 mph in 3,1 secondi (lo 0-100 km/ avviene in soli 3,3 secondi), rimuovendo però carrozzeria e orpelli inutili a quanto si può arrivare? Ebbene i ragazzi di B is for Build hanno letteralmente "ridotto all'osso" l'elettrica californiana, lasciando soltanto gli elementi essenziali alla marcia e parte del montante centrale dal lato conducente, così da avere la cintura di sicurezza funzionante.

Con la vettura ancora stock, il canale YouTube ha registrato uno 0-60 mph in 3,56 secondi, lasciando invece soltanto il pianale, i motori, il sedile del conducente e pochi altri elementi utili alla marcia il tempo è sceso a 2,46 secondi, siamo insomma molto vicini al tempo promesso dalla Model S Plaid a tre motori: 1,99 secondi. Ma chi andrebbe mai in giro con una Tesla priva di sedili e carrozzeria? In Italia avremmo (giustamente) una volante della polizia alle calcagna nel giro di 3 minuti...



A proposito di Tesla Model 3, ricordiamo che siamo in attesa del lancio della nuova generazione derivata dal Progetto Highland.