Il fornitore di Tesla CATL annuncia una nuova batteria LFP che carica 400 km in 10 minuti

Se sul fronte termico è ormai diventato difficile innovare, sul fronte elettrico abbiamo di fronte un mondo tutto da scoprire, con tecnologie che migliorano di giorno in giorno. A proposito di batterie, CATL ha annunciato delle nuove LFP capaci di ricaricare 400 km in 10 minuti.

Il colosso cinese che fornisce batterie a diversi automaker, Tesla compresa, ha annunciato di aver messo a punto una nuova batteria LFP (litio-ferro-fosfato) capace di ricaricare 400 km in appena 10 minuti di connessione alla rete (quali differenze fra le batterie LFP e NMC?). Questa nuova batteria è stata chiamata Shenxing e promette di avere fino a 700 km di autonomia secondo il ciclo cinese CLTC (quale standard è più affidabile tra WLTP e CLTC?). Secondo la CATL, la batteria Shenxing è la prima batteria LFP al mondo capace di supportare la carica super veloce 4C, significa dunque che può ricaricare a 12 A e oltre.

“Lavoriamo costantemente per migliorare le nostre tecnologie e ridurre i costi” ha detto Gao Han di CATL, “speriamo davvero che le batterie Shenxing diventino uno standard disponibile a bordo di parecchi modelli elettrici”. Secondo l’azienda le LFP Shenxing possono sfruttare la ricarica rapida in un range di temperature davvero ampio grazie a una costruzione innovativa. Si dovrebbe andare dallo 0 all’80% in 30 minuti, anche quando la temperatura esterna è a -10 gradi centigradi. La produzione di massa delle nuove batterie Shenxing dovrebbe iniziare già entro la fine dell’anno, con i primi modelli dotati di questa tecnologia pronti sul mercato per il primo trimestre 2024.