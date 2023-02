Fornitore svela in anteprima l'auto elettrica di Xiaomi: multa da 1 milione di Yuan

Come ormai sappiamo, Xiaomi è intenzionata a lanciare una nuova auto elettrica entro la fine del 2023. A gennaio 2023 sul web sono trapelate anche alcune immagini non autorizzate e per questo motivo la società cinese ha “punito” uno dei suoi fornitori.

Le immagini della nuova Xiaomi MS11 sarebbero dovute rimanere riservate, un fornitore considerato invece “infedele” ha lasciato trapelare le foto sul web, motivo per cui il colosso cinese ha comminato una multa di 1 milione di Yuan (poco meno di 140.000 euro) a un’azienda di Pechino.

Le foto sarebbero state “leakate” lo scorso 22 gennaio 2023, mostrando chiaramente l’aspetto esteriore della vettura - una berlina elettrica molto elegante di cui ora conosciamo sia l’anteriore che il posteriore, oltre ovviamente al design del tetto panoramico e al profilo. Un portavoce di Xiaomi ha anche fatto sapere di aver istruito a dovere il fornitore, spingendolo ad aumentare il livello di sicurezza all’interno della propria azienda.

Le immagini del 22 gennaio, arrivate sul web proprio il giorno del capodanno cinese 2023, hanno anche svelato il nome della vettura, mentre fino a qualche ora conoscevamo soltanto il prototipo di Xiaomi Modena, in realtà rivelatosi solo una vettura test per la guida autonoma.



Rimanendo nel campo dei prodotti Xiaomi già arrivati sul mercato, il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro si può acquistare in Italia, lo stiamo testando in questi giorni e a breve arriverà il nostro articolo dedicato.