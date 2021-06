Fornitore loda Tesla: ecco perché è cinque anni davanti agli altri

In base ad un recente tweet pubblicato dall'utente Ray4Tesla, che ha a sua volta condiviso un articolo scritto dai ragazzi di Teslarati pare proprio che l'enorme fornitore di componenti per veicoli stradali Ningbo Tuopu Group Co., Ltd., avrebbe lodato apertamente Tesla nell'ultima comunicazione degli utili.

Tuopu è una compagnia con sede in Cina, ma produce parti per tantissimi produttori di veicoli europei e statunitensi quali Audi, BMW, Ford, General Motors, Porsche e Volkswagen. La società non si fa mancare di rifornire parti utili alla costruzione di mezzi in loco: sono clienti di Tuopu anche Geely, LIO, SAIC, Xpeng e altri. Avrete facilmente intuito che pure Tesla si serve del servizio offerto dal ciclopico attore dell'industria, che sembra essere deliziato di lavorare con la casa di Fremont.

In base alla traduzione che Ray4Tesla ha fatto di un documento Tuopu si evince che ai piani alti le idee su come lavorano i vari produttori di auto siano molto chiare, e in tal senso l'opinione ottimistica verso Tesla potrebbe essere nient'affatto campata in aria.

Oltre al suggerire la risoluzione per Tesla di ogni problema relativo alle forniture, Tuopu indica la compagnia californiana come leader assoluta del settore delle auto elettriche e non. Nello specifico il documento si riferisce a Tesla come "Company A", ma non c'è alcun dubbio sul nesso con la creatura di Elon Musk.

"Quello che voglio dire è che in questo processo di cooperazione con i clienti realizziamo chiaramente che tutte le cose fatte dalla Compagnia A sono corrette, incluso il product positioning, la ricerca e sviluppo sulla manifattura, la gestione delle forniture, la qualità, il marketing e il resto, è tutto molto corretto. Altre compagnie automobilistiche sono 5 anni dietro. Alla fine, abbiamo appena assistito ad un incremento delle vendite del 240 percento in Europa da parte della Compagnia A per maggio scorso, e un aumento sostanziale in Nord America...siamo molto ottimisti." Questo è quanto si scopre da una parziale traduzione di una dichiarazione di un dirigente in Tuopu fatta alcuni giorni fa.



Nel frattempo Elon Musk ha commercializzato ufficialmente la sua nuova e velocissima Model S Plaid: eccola mentre mangia a colazione le altre vetture a Laguna Seca. Tra gli elementi di rottura portati in essere dalla berlina premium a zero emissioni c'è di certo il volante a cloche, il quale sta facendo molto parlare di sé: è davvero rivoluzionario oppure incarna semplicemente una soluzione scomoda?