Un Paese fornisce prestiti governativi senza interessi per EV usate, ecco quale

Il governo della Scozia estenderà il programma Low Carbon Transport Loan, e cioè quello relativo ai prestiti per le vetture elettriche, andando a coprire per la prima volta anche gli esemplari usati, a partire del prossimo 28 settembre.

Il prestito potrà esser richiesto da aziende e privati, e prevede una soglia massima di 20.000 sterline, da restituire senza interessi entro un tempo massimo di cinque anni. Questa mossa servirà ad aiutare le persone nella transizione verso i veicoli elettrici in modo meno economicamente drastico.

I fondi verranno concessi dalla Energy Saving Trust, un'organizzazione britannica orientata sulla promozione dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, e garantirà ai cittadini scozzesi il beneficio di costi di manutenzione inferiori rispetto a quelli relativi ai veicoli diesel, a supporto della politica per il consumo netto di energia nullo.

Al momento sono stati messi a disposizione circa 85 milioni di sterline, e il segretario di gabinetto per i trasporti Michael Matheson è intervenuto in questo modo nel merito della questione:"Il passaggio globale ai veicoli elettrici si traduce in un calo dei prezzi su base annua, ma lo scalino d'ingresso per i nuovi veicoli resta ancora troppo alto per molte persone. Vogliamo rendere più facile la transizione per tutti gli individui, fornendo opzioni di prestito senza interessi per i veicoli usati. Nessuno tra coloro che necessitano di un veicolo deve essere lasciato indietro rispetto ai benefici apportati da questi veicoli moderni, sia in termini di costi di manutenzione sia per quanto riguarda i benefici ambientali."

Il ministero dei trasporti britannico ha fatto sapere che nel novembre del 2019 in Scozia sono stati installati più di 1.500 dispositivi per la ricarica. Inoltre, il numero di nuove EV e auto ibride plug-in registrate nel Regno Unito è cresciuto del 40 percento durante il 2019. Oltretutto Charge Place Scotland ha riportato la presenza di oltre 1.000 colonnine pubbliche in Scozia nel 2020.

