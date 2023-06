La Formula E vola negli Stati Uniti: arriva l'E-Prix di Portland 2023

La Formula E è pronta a volare negli Stati Uniti: mancano infatti pochi giorni all'inizio di un week-end di gara particolarmente atteso, che vedrà i piloti della categoria elettrica sfidarsi sul circuito di Portland. Scopriamo dunque info e orari del Southwire Portland E-Prix 2023.

Situata nello Stato dell'Oregon, Portland si appresta a ospitare per la prima volta la Formula E: nel weekend del 24-25 giugno 2023 si correrà il dodicesimo round della Stagione 9 attualmente in corso, che prevede 16 round di gara in 11 città del mondo. In attesa che il grande circus della Formula elettrica arrivi anche a Roma nel weekend del 15 e 16 luglio 2023, scopriamo che il circuito di Portland è lungo 3,190 km e conta 12 curve.

In 9 stagioni è l'ottava volta che la Formula E approda negli USA: in passato le gare si sono svolte a Long Beach, Miami e New York City. Nel 2020, l'anno più drammatico della pandemia COVID-19, l'appuntamento al di là dell'oceano era invece stato annullato. Per la prima volta, dunque, negli Stati Uniti arrivano le monoposto di Formula E di terza generazione, con la nuova Spark-Nissan e-4ORCE 04 (Nissan alla conquista della Formula E con la Gen3) che può erogare una potenza fino a 359 kW/476 CV in qualifica e 300 kW/408 CV in gara.

Quest'anno stiamo seguendo da vicino le imprese del Nissan Formula E Team perché il brand giapponese ha lanciato il gioco Nissan Booster, tuttora in corso: iscrivendovi avrete la possibilità di ottenere delle carte NFT, giocare con i pronostici a ogni round di gara e guadagnare punti XP (eXperience Points). Chi in assoluto avrà più punti XP dopo i round di gara di Roma potrà volare all'E-Prix di Londra, ultima tappa dell’anno, ospite del Nissan Formula E Team.

Ma passiamo al programma dell'E-Prix di Portland: il prossimo sabato 24 giugno sono previste le Prove Libere 1 alle ore 01:55 (ora italiana), le Prove Libere 2 invece si potranno comodamente vedere alle ore 19:25, mentre le Qualifiche ufficiali si terranno alle ore 21:40. Domenica 25 giugno ci sarà infine la gara alle ore 02:03, sempre ora italiana. Per seguire le Prove Libere 1 potete usare Discovery+, sito e app della Formula E, YouTube, Sport Mediaset e Sky Sport Arena, le Prove Libere 2 invece verranno trasmesse da Discovery+, sito e app della Formula E, YouTube e Sport Mediaset. Le Qualifiche ufficiali si potranno seguire su Discovery+, Sport Mediaset e Sky Sport Arena, mentre la gara vera e propria andrà in onda solo su Discovery+, Sport Mediaset e Infinity.