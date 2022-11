La Formula E sta per tornare con la 3a Generazione: le novità del mondiale

Il nuovo Campionato del Mondo di Formula E sta per compiere il suo debutto con la nona stagione e la terza generazione di monoposto elettriche. Ma non saranno le uniche novità visto che in griglia troveremo ben due nuovi team e inediti circuiti per rendere ancora più competitiva la manifestazione sportiva interamente EV.

La tecnologia sta progredendo senza sosta, basti pensare ai test Porsche su una ricarica ultraveloce per pit-stop di massimo 30 secondi. Ad ogni modo, qualche team della passata stagione è ai saluti come Mercedes che sarà sostituita da McLaren, senza dimenticare anche l'approdo di Maserati tra i big in griglia di partenza.

Riassumendo, dunque, le novità sostanziali di questa stagione di Formula E qui seguono:

monoposto più leggere, compatte, ridisegnate per essere più efficienti e veloci;

per la prima volta arrivano nella competizione: Hyderabad, India (Round 4, 11 febbraio); Città del Capo, Sud Africa (Round 5, 25 febbraio) e San Paolo, Brasile (Round 6, 25 marzo); introduzione di un 'Attack Charge' di 30 secondi di durata d 4kWh, solo in piste selezionate, per aumentare la spettacolarità dei sorpassi;

nuova identità sonora e visiva (logo) del marchio;

Ad ogni modo, il primo E-Prix si terrà in Città del Messico il 14 gennaio dopo i classici test pre-stagionali di Valencia.