La Formula E torna a Roma: Nissan cerca la vittoria nella Città Eterna

Il Team Nissan di Formula E è pronto ad affrontare i due round di gara previsti nella Città Eterna: a Roma si tiene infatti il penultimo week-end di gara della Stagione 9.

È dal 2018 che Roma ospita la Formula E, con un percorso cittadino creato ad hoc fra le suggestive strade dell’EUR. In totale abbiamo 3,38 km, 19 curve e ottimi rettilinei all’ombra di elementi architettonici senza tempo come il Palazzo dei Congressi, l'Obelisco Marconi e il Colosseo Quadrato. Una pista tendenzialmente stretta dove sorpassare è alquanto difficile, motivo per cui i due piloti Nissan Sacha Fenestraz e Norman Nato cercheranno di ottenere in qualifica una posizione di partenza favorevole, fra le prime file. Le qualifiche avranno inizio sabato 15 luglio alle 10:40 mentre alle 15:00 dello stesso giorno è previsto il primo round di gara. Domenica 16 luglio si ripete lo stesso copione, nei medesimi orari.

Ricordiamo che Roma offre ai piloti di Formula E uno dei loro tracciati preferiti, come ha ricordato anche Norman Nato. Il pilota titolare del Team Nissan ha dichiarato per l’occasione: “Adoro il tracciato di Roma, è uno dei migliori del calendario. È un vero e proprio circuito cittadino, con un fondo irregolare e difficile, sul quale mi sono sempre sentito a mio agio. Negli ultimi due mesi abbiamo migliorato le nostre prestazioni in qualifica e in gara e a Roma puntiamo a ottenere un buon punteggio in entrambe le giornate”.

Anche Sacha Fenestraz è eccitato dall’idea di tornare a correre nel Vecchio Continente: “Sono entusiasta di tornare a correre in Europa. È importante strappare un buon risultato nel weekend e guadagnare punti, perché poi a Londra restano solo altri due round di gara. È la mia prima gara sul circuito di Roma, che so essere impegnativo ed emozionante. Non vedo l'ora di salire in macchina e magari ottenere un buon piazzamento”.

Nissan è molto attiva anche sul fronte digitale e simulativo, con il sim-driver del team Luca Ghiotto che ha dichiarato: “Sono impaziente di guidare la Nissan E-4ORCE 04 il prossimo fine settimana. Per me, l’E-Prix di Roma è davvero speciale, visto che arriva dopo un periodo di duro allenamento al simulatore e poi perché gioco in casa. Grazie alla gara FPZero (FPZero Simulators è una società specializzata nella produzione di simulatori di auto da corsa per piloti professionisti e amatoriali, ndr) posso dare il mio contributo al Nissan Formula E Team e questo è motivo di grande orgoglio”.

A supporto della Stagione 9 di Formula E, Nissan ha anche creato il gioco Nissan Booster che - grazie a varie carte NFT da giocare round dopo round - permette agli appassionati di divertirsi con i pronostici, guadagnare punti XP (eXperience Points) e volare a Londra per i round di gara finali. Roma sarà l’ultimo weekend in cui sarà possibile giocare le proprie carte nel corso dell’attuale campionato, non perdete quindi l’occasione di diventare protagonisti assoluti della Formula E. Per saperne di più potete inoltre seguire il server Discord del Nissan Formula E Team, su cui vengono postati contenuti esclusivi direttamente dalla squadra.

Per seguire in TV il week-end di gara romano potete scegliere Discovery+, il sito Sport Mediaset e Sky Sport Action per le Qualifiche, mentre l’E-Prix si potrà vedere su Discovery+, sul sito Sport Mediaset, Italia Uno e Sky Sports Arena.