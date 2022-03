La Formula E torna a Roma: disponibili i biglietti per l'E-Prix italiano

Dopo quasi due mesi dall'ultimo E-Prix di Formula E, con la doppietta Porsche in Città del Messico, la competizione è pronta a tornare con il quarto evento di questo Campionato del Mondo 2022. Il nuovo appuntamento, tuttavia, si terrà proprio nella capitale Italiana, a Roma.

Con la fine dello stato d'emergenza, l'E-Prix di Roma del 9 e del 10 aprile sarà il primo evento importante in Italia con gli spalti aperti al pubblico al 100%. Per partecipare, come da normative, sarà necessario avere quantomeno il Green Pass base, ma in questo modo la manifestazione è riuscita a mettere a disposizione del pubblico nuovi biglietti sia per la Green Area che per le tribune.

I biglietti in questione sono disponibili su ticketone, accessibile direttamente tramite il link alla fonte, e il costo varia dai 72 euro delle tribune fino ai 29 euro per la Green Area, tuttavia gli organizzatori hanno messo a disposizione ulteriori esperienze per assecondare le richieste e l'interesse dei tifosi.

Margot McMillen, Direttrice dell’Evento di Formula E, ha commentato così la presenza di Roma tra i circuiti del Mondiale di FE: "Siamo molto entusiasti di poter finalmente ospitare di nuovo il pubblico dopo tre anni di assenza. Il calore e l’entusiasmo dei tifosi sono quello che rende speciale l’evento. Il Rome E-Prix sarà un’occasione per festeggiare insieme la fine dello stato di emergenza e ritornare in sicurezza agli eventi. Il Rome E-Prix si conferma il circuito cittadino più entusiasmante. Le attività promosse dal nostro programma di legacy confermano la nostra sinergia virtuosa con l'Amministrazione Capitolina. L'obiettivo di Formula E è, infatti, quello di diffondere i principi della mobilità sostenibile, promuovendo attività che coinvolgano la cittadinanza e le scuole del territorio".

Prima di salutarvi, avete dato un'occhiata alle novità della terza generazione della Formula E? E voi, invece, parteciperete all'E-Prix di Roma? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.