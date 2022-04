La Formula E torna con l'E-Prix a Roma: primo appuntamento oggi alle 15

Sarà un fine settimana intenso quello di Formula E che arriva finalmente in Italia con il doppio appuntamento di Roma. Quest'anno sarà speciale l'E-Prix dal momento che si torna ad ospitare migliaia di fan da tutto il mondo per supportare Antonio Giovinazzi a cui toccherà il compito di mantenere alta l'asticella della bandiera tricolore.

Dopo la vittoria di Pascal Wehrlein che ha portato a Porsche la prima doppietta stagionale in Città del Messico, ora è il momento che i piloti di FE scendano in pista sul circuito romano dell'EUR. Il primo appuntamento si terrà oggi alle 15 su Italia 1 e Sky con il quarto E-Prix di questo Mondiale, mentre il successivo ad appena 24 ore di distanza con l'evento di domani allo stesso orario e sugli stessi canali.

Ovviamente tutti i riflettori sono puntati su Antonio Giovinazzi, pilota italiano in forza al team DRAGON / PENSKE AUTOSPORT che tenterà il riscatto dopo una partenza complicata in una competizione estremamente differente dalla Formula 1. Qualche giorno fa, per il Corriere dello Sport, Giovinazzi ha parlato un po' della sua attuale esperienza in questo campionato: "Sono sport tanto diversi. L’ho capito appena salito su una macchina elettrica: non hai carico aerodinamico, tutto è differente in frenata, non c’è il suono del motore ma solo quello del vento e dei cordoli. Sono meno potenti, meno veloci, più difficili da guidare. Guardare la Formula E dall’alto al basso è una cosa da non fare. Qui ci sono piloti espertissimi, conoscono tutti i segreti e alcuni in otto anni sono diventati specialisti.

Se un Verstappen può vincere subito? Non funziona così. O almeno mi sorprenderebbe molto."

