In Formula E sono sempre di più i piloti che si infortunano alla mano: perché?

La Formula E, forse a discapito delle previsioni, è riuscita a ritagliarsi un importante spazio fra gli sport motoristici. Nonostante non abbia raggiunto la popolarità della Formula 1, le monoposto elettriche hanno un ottimo seguito, e più il tempo passa e più i fan aumentano.

Del resto si tratta di un torneo che strizza l'occhio al presente e al futuro grazie al suo sistema di propulsione totalmente green. Le Formula E vanno a batteria e gli organizzatori starebbero pensando a ricariche da 600 kW con pit stop da 30 secondi per rendere ancora più spettacolare lo show.

A conferma del fatto che il torneo attiri l'interesse del pubblico anche la recente invasione di pista degli attivisti pro-clima in Formula E, evento che non è passato inosservato e che ha fatto arrabbiare i più.

Ma torniamo al nostro focus: nella stagione attuale si stanno registrando sempre più infortuni alla mano fra i piloti. Sia chiaro, in uno sport motoristico le articolazioni più estreme come polso e caviglie, ma anche le dita di piedi e mani, sono ovviamente le più esposte, ma gli stop che hanno subito i piloti di Formula E in questa stagione sono in parte inspiegabili.

L'ultimo in ordine di tempo è quello avvenuto a Robin Frijn in Messico: l'incidente sembrava lieve eppure è stato fermo ai box per otto settimane per riprendersi. “E' stato il peggior infortunio della mia carriera – aveva detto l'olandese subito dopo lo scontro - l'osso mi usciva dalla mano, non è stato divertente".

Cosa sta accadendo quindi? Ci sono alcune teorie a riguardo, riportate nel video che trovate qui sopra di Formula Everything. Prima di tutto le Formula E non hanno il servosterzo di conseguenza si fa più fatica a girare il volante.

Secondariamente, hanno un angolo di incidenza elevata, quindi i conducenti sperimentano fra i 20 e i 35 Nm di coppia al volante, contro i 12-15 della Formula 1. I volanti delle FE girano inoltre di più rispetto a quelli delle auto da F1, di conseguenza, in caso di incidente, la ruota girerà di più trasmettendo quindi più coppia alle mani del guidatore.

Infine nel campionato elettrico si circola spesso e volentieri sui circuiti cittadini dove le collisioni sono più comuni.