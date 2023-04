La Formula E pensa a delle ricariche da 600 kW durante le gare: pit stop da 30 secondi

La Formula E, la versione elettrica della classica Formula 1, sta pensando di introdurre delle ricariche ultra veloci durante le gare: parliamo di 600 kW di potenza. Una tecnologia che prima o poi potrebbe arrivare anche sulle vetture elettriche "civili".

Spesso il mondo del Motorsport viene utilizzato come banco di prova per tecnologie che poi arrivano sul mercato di massa. Pensiamo a Renault, giusto per fare un esempio, i cui brevetti ibridi sviluppati in Formula 1 sono approdati - in maniera riadattata, certo - anche sulle auto vendute nelle concessionarie. È probabile dunque che la Formula E diventi territorio di sperimentazione per ricariche ultra veloci, sinora non ancora sperimentate a livello civile. A oggi esistono colonnine di ricarica pubbliche che possono arrivare a 350 kW a 800 V, sono però pochissime le auto capaci di toccare questi picchi; ebbene le monoposto di Formula E potrebbero raggiungere i 600 kW di potenza. Una quota fuori dal comune che permetterebbe piccole soste durante le gare, che di fatto potrebbero essere più lunghe e divertenti, con l'aggiunta di nuove strategie dai box, nuove sfide di affidabilità e quant'altro.

A questa idea la Formula E sta pensando già da tempo, la novità doveva essere implementata già con le monoposto di terza generazione (ufficiali le monoposto Formula E Gen3), che non a caso includono un caricatore di bordo DC da 600 kW. Poi per problemi alla supply chain il tutto è stato rimandato, ma di che soste si parlerebbe? Le vetture si fermerebbero ai box per una ricarica lampo di 30 secondi. Rispetto ai tempi della Formula 1, che ormai archivia i suoi pit stop in meno di 3 secondi, sembra ovviamente un'infinità di tempo, tecnologicamente parlando però è una sfida molto interessante. 30 secondi di ricarica a 600 kW significa 5 kWh di energia recuperata; considerando che le batterie delle Formula E Gen3 sono da 39 kWh, significa che in 30 secondi è possibile recuperare più del 10% della carica. Non appena ABB avrà risolto i problemi di rete per i GP di Formula E vedremo sicuramente arrivare i pit stop per la ricarica, probabilmente già nel 2024. Che ne pensate?