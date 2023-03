Formula 1, Mercedes furiosa per la W14: ultimatum a Mike Elliot

Le ultime ore stanno vedendo grossi stravolgimenti all'interno del paddock. Dopo le dimissioni di David Sanchez dalla Ferrari, che potrebbe presto passare in McLaren, adesso anche la testa di Mike Elliot potrebbe saltare in quel della Casa di Stoccarda.

La W-14 di Mercedes è attualmente al di sotto delle aspettative, tanto che Toto Wolff e Lewis Hamilton non sarebbero affatto soddisfatti del progetto. Negli ultimi giorni sono circolate parecchie voci di corridoio all'interno della scuderia delle Frecce d'Argento, in particolar modo circa l'ultimatum che Toto Wolff avrebbe dato a Mike Elliot, il direttore tecnico, direttamente a Brackley subito dopo il GP del Bahrain.

Il team principal avrebbe addirittura richiamato l'ex direttore tecnico James Allison per affiancare Elliot nell'impresa di risolvere gli attuali problemi e programmare un grosso pacchetto di aggiornamenti che dovrebbe debuttare ad Imola. Quello che appare evidente, dunque, è che la situazione interna a Maranello e a Brackley sia piuttosto complicata alla luce dei progetti delle nuove monoposto, ma dovremo attendere comunque le prossime settimane per vedere come le due scuderie affronteranno questi cambiamenti.

