La Formula E torna dal 5 agosto per il gran finale: a Berlino 6 gare in 9 giorni

Nei mesi di lockdown causa Coronavirus, la Formula E si è rimboccata le maniche e ha scaldato i motori virtuali, portando in scena un campionato digitale davvero divertente ed entusiasmante. Ora però è tempo di tornare ad accendere i motori, elettrici ovviamente: dal 5 agosto inizia il gran finale a Berlino.

Torna dunque il Campionato ABB FIA Formula E per l'E-Prix di Berlino, che comprende ben 6 gare totali (3 doppie competizioni su 3 diverse piste) in 9 giorni di grande passione. Certo mancherà il pubblico, si correrà infatti a porte chiuse per rispettare le regole anti COVID-19. Si preannuncia dunque uno dei finali di stagione più intensi di sempre nella storia del Motorsport. Le gare si terranno il 5 e 6, l'8 e 9, e il 12 e 13 agosto e avranno tutte inizio alle ore 19, con diretta in chiaro sul Canale 20 di Mediaset, in live streaming su Sportmediaset.it. Le gare dell'8 e 9 agosto saranno LIVE anche su Italia Uno.

Con le nuove 6 gare di Berlino, questa particolare stagione 2020 riuscirà ad arrivare a un totale di 11 - con quattro piloti ancora in lizza per guadagnare il titolo. L'appuntamento è dunque per il prossimo 5 agosto sui canali Mediaset.