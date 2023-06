Formula E, team DS Penske installa dispositivo illegale in corsia box: penalità e multa

Curioso quanto accaduto durante l'ultimo turno di qualifiche della Formula-E, il campionato di Formula 1 elettriche: la scuderia DS Penske è stata squalificata per aver utilizzato un'apparecchiatura di scansione RFID.

La Formula-E gareggia questo weekend presso il circuito di Portland, nuovo appuntamento con il mondiale 2023, e durante il turno di qualifiche per stabilire la griglia di partenza, la DS Penske pare aver giocato sporco, o per lo meno, questo è quanto raccolto dai commissari di gara.

Il team è stato penalizzato in griglia agli ultimi due posti, quindi Vergne e Vandoorne sono partiti dalla corsia box, inoltre la squadra dovrà pagare una multa di 25.000 euro.

A spiegare nel dettaglio quanto accaduto è stata la stessa commissione ai microfoni di The Verge: "I Commissari Sportivi sono stati informati dal Delegato Tecnico che questa mattina (ieri ndr) il team aveva installato un'apparecchiatura di scansione RFID all'ingresso della corsia dei box in grado di raccogliere dati in tempo reale da tutte le vetture. In primo luogo, è vietato in generale ai concorrenti installare o collocare qualsiasi attrezzatura nella corsia box. In secondo luogo, la raccolta di dati con questo metodo fornisce al team molte informazioni, il che rappresenta un vantaggio enorme e ingiusto. Considerando tutte le circostanze, i Commissari Sportivi ritengono che la penalità inflitta sia appropriata”.

In poche parole tramite tale dispositivo RFID, la DS Penske ha raccolto in tempo reale i dati di tutte le vetture; solitamente si tratta di chip che vengono utilizzati per raccogliere informazioni sugli pneumatici, a cominciare da temperatura e pressione, e permettono quindi di capire meglio l'uso e il consumo della gomma.

Con la stagione 2023 si è registrato un cambio di fornitore, da Michelin, che ha fatto sapere di non essere interessato alla Formula 1, ad Hankook iON, e ovviamente la nuova gomma rappresenta una sfida non da poco per le monoposto di Formula E: chi più apprende dal consumo della stessa ottiene decisamente un vantaggio sulla concorrenza, e Penske è probabile che ambisse proprio ad acquisire quante più informazioni possibili.



Subito dopo la gara è giunto il commento di Vandoorne che ad Autosport ha spiegato: "Ad essere onesti, è stato un fine settimana piuttosto orribile. Tutti si preparano al massimo, e venire qui e partire dalla pitlane non è sicuramente quello che volevamo. Ovviamente quello che abbiamo fatto era sbagliato. Ma il messaggio che è stato trasmesso non era corretto, le persone dicevano che stavamo rubando dati da altri team. Non è quello che abbiamo fatto, stavamo solo cercando di controllare quale treno di gomme usassero gli altri, cosa che puoi fare con una normale macchina fotografica. Gli altri team lo stanno facendo, stanno usando i fotografi nella corsia box. Abbiamo trovato un modo intelligente , o un modo semplice, e per questo abbiamo pagato un prezzo molto alto". Vandoorne ha concluso ribadendo il concetto: "Accettiamo la decisione, non possiamo cambiarla, ma il messaggio è stato trasmesso in modo negativo".