Formula E, superato il record di accelerazione 0-100 km/h della F1: che tempo!

A quanto pare sulle piste perfettamente asfaltate dei circuiti c'è chi è in grado di superare anche Max Verstappen a bordo della propria monoposto, almeno in accelerazione... Si tratta di una pilota donna, e soprattutto di una vettura elettrica. Il record di accelerazione della Formula 1 è stato stracciato, ecco da chi ed ecco come...

Chi lo ha detto che le auto a zero emissioni sono lente? La Formula E ha (ri)scritto la storia, arrivando a un record a dir poco insperato. Stiamo parlando, come sottolineato in precedenza, di un dato a dir poco fondamentale quando si tratta di auto che corrono, ovvero il tempo di accelerazione. Prima il miglior risultato apparteneva, per l'appunto, a Verstappen & Co (Il boss della Formula E donerà 250.000 dollari in beneficenza se Verstappen non vincerà). In F1, infatti, le monoposto attuali riescono a raggiungere i 100 km/h, o meglio i 60 mph (96,5 km/h per la precisione) in appena 2,60 secondi. Un tempo mica male, anzi. Solamente che poi è arrivata Reem Al Aboud e tutto si è ribaltato.

Il giovanissimo talento degli Emirati Arabi, di soli 24 anni, a bordo della sua monoposto EV GENBETA è riuscita a stracciare il record impostato dai piloti del termico, scendendo a 2,49 secondi. L'auto utilizzata per questa impresa è dotata di 400 kW di potenza e su di essa hanno messo le mani aziende motoristiche (e non) del calibro di Hankook Tyre, SABIC, ABB e Google Cloud.

Per Al Aboud questo risultato non parla solamente di sport, ma anche di uguaglianza di genere. L'obiettivo della giovane pilota, infatti, era quello di mostrare la grande potenzialità delle donne anche all'interno dell'universo dei motori e delle gare. E forse, che il record sia stato raggiunto alle porte della festa della donna, potrebbe non essere una coincidenza. Comunque sia, occorre sottolineare però anche il grande impegno della Formula E nel migliorarsi e soprattutto di rendere la categoria sempre più appetibile anche gli appassionati di F1, con competizioni più avvincenti e nuove auto (Come saranno le monoposto di Formula E Gen4? Si andrà oltre gli 800 CV).