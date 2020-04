Formula E: Maximilian Gunther vince la prima gara del campionato virtuale

Dopo essere stato il pilota più giovane a vincere una gara di Formula E lo scorso gennaio, il 22enne tedesco Maximilian Gunther - che abbiamo "incontrato" in streaming qualche giorno fa per il lancio della Formula E Race at Home - sale anche in vetta alla classifica del campionato online.

Maximilian Gunther della BMW i Andretti Motorsport ha vinto la prima tappa della ABB Formula E Race at Home Challenge, il campionato di corse online a sostegno dell'UNICEF, dopo un'adrenalica sfida ruota a ruota sulla fedele riproduzione virtuale del circuito cittadino di Hong Kong.



Il 22enne ha confermato I pronostici da favorito dopo la vittoria nel test dello scorso fine settimana, giungendo per primo al traguardo davanti a Nick Cassidy della Envision Virgin Racing - che oggi ha corso al posto di Sam Bird - e Pascal Wehrlein della Mahindra Racing.



Stoffel Vandoorne della Mercedes-Benz EQ, considerato il principale rivale di Gunther dopo essere arrivato secondo nei test di sabato scorso ed essersi aggiudicato la pole position, ha subito un contatto in gara che lo ha costretto a chiudere quinto.



Il formato "Race Royale" ha costretto l'ultimo di ogni giro ad essere eliminato fino a quando i piloti sono rimasti solo in 12, con illustri esclusi come l'attuale leader del campionato Antonio Felix da Costa e il campione della seconda stagione Sebastien Buemi.



L'ambasciatrice UNICEF e celebre fan della Formula E, Rita Ora, prima della gara ha parlato della partnership per raccogliere fondi contro il coronavirus.



Prima che i piloti di Formula E entrassero in pista, hanno gareggiato alcuni dei migliori gamer del web. La gara di apertura del "Challenger Grid" è stata vinta dal pilota australiano Joshua Rogers, che correva su una TAG Heuer Porsche. Il vincitore della serie Challenger vincerà un vero giro in pista su una monoposto Formula E quando riprenderà il campionato.



È stato comunque ancora Gunther a dare spettacolo e a continuare così un magnifico 2020, iniziato a gennaio con la prima vittoria in Formula E, il pilota più giovane di sempre, fino a conquistare oggi la vetta della classifica della serie di corse online.