Formula E, E-Prix di Berlino: un super Da Costa porta a casa la prima gara post lockdown

Nella giornata di ieri è tornata anche la Formula E, con la gara-1 del l'E-Prix di Berlino, che ha visto trionfare Antonio Felix dDa Costa. Il pilota portoghese ha letteralmente dominato il gran premio da inizio alla fine ed allungato nella classifica generale che lo vedeva al primo posto nel pre-lockdown.

Complice anche lo scivolone di Evans, Da Costa ha aumentato il divario dal rivale con una gara pulita in cui non ha mai corso un rischio.

Dopo 15 minuti è scesa sulla pista la safety car a causa dell'incidente che ha coinvolto Robin Frijns, ma è stato necessario un altro intervento poco dopo dopo l'incidente di Felipe Massa.

Il GP di Berlino per Da Costa ha assunto a tutti gli effetti il sapore di un trionfo, dal momento che i suoi diretti inseguitori Mitch Evans ed Alex Sims hanno ottenuto rispettivamente zero ed un punto. Alla luce di ciò, ora il portoghese è primo nella graduatoria generale con 96 punti, 40 in più di Evans e 48 in più di Max Guenther.

Nella gara andata in scena nella capitale tedesca, al secondo posto è rimasto per larghi tratti Jean-Eric Vergne, che poi è stato sorpassato da Sam Bird a causa di alcuni problemi tecnici legati alla batteria che poi lo hanno fatto chiudere addirittura al 20esimo posto. Alla fine sul gradino più basso del podio si è piazzato Bird, alle spalle di Lotterer.