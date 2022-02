Formula E, doppietta Porsche in Città del Messico: Wehrlein conquista il terzo E-Prix

Si prospetta un mondiale, quello di Formula E, più variegato che mai dal momento che diversi team hanno dimostrato di poter competere per le prime posizioni. Ad ogni modo, il terzo E-Prix ha entusiasmato Città del Messico con una gara all'insegna dell'imprevedibilità e dei sorpassi.

La Formula E è un campionato dedito non soltanto alla velocità ma anche alla gestione della carica residua, ed è stato proprio questo dettaglio a permettere a Pascal Wehrlein e André Lotterer di vincere il gran premio in Città del Messico piazzandosi rispettivamente al primo e al secondo posto. Un risultato importante per la Tag Heur Porsche che può adesso contare finalmente della sua prima vittoria nel Campionato del Mondo di FE.

Un ottimo lavoro anche quello di DS TECHEETAH che ha conquistato la terza posizione nel podio grazie a Vergne. Solo sesta posizione per De Vries, campione in carica, e 11esima per Vandoorne, il compagno di squadra, con il duo Mercedes che non è riuscito ad avvicinarsi al podio gestito magistralmente dal team di Stoccarda. Più sfortunato Antonio Giovinazzi, costretto al ritiro a causa di problemi tecnici dopo che era riuscito a conquistare la 16esima posizione.

Ad ogni modo, il prossimo appuntamento di Formula E si farà attendere dal momento che il 4° e 5° E-Prix, che si terranno a Roma, sono attesi il 9 e il 10 aprile. E voi, invece, avete seguito la gara? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.