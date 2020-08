Formula E, Da Costa vince anche la Gara 2 di Berlino: titolo vicino

Dopo la vittoria in Gara 1 a Berlino, Antonio Felix Da Costa si ripete e porta a casa anche la gara 2 del gran premio della capitale tedesca. Il pilota portoghese ha dominato anche il secondo GP, ed approfittando degli errori degli inseguitori ha allungato sulla classifica generale ipotecando il titolo mondiale.

Sul podio si sono piazzati anche Sebastien Buemi (Nissan) e Lucas Di Grassi (Audi), mentre l'ex pilota della Ferrari in Formula 1, Felipe Massa, è stato nuovamente costretto al ritiro.

Ad impressionare sono per i tempi di Da Costa, che ha chiuso con tre secondi di vantaggio su Buemi.

Tra gli inseguitori per il titolo generale, Stoffel Vandoorne ha chiuso addirittura quinto dietro a Fijns, e davanti a Sam Bird. Male Mitch Evans, che come nella giornata precedente porta a casa una gara non certo esaltante che l'ha fatto chiudere addirittura al dodicesimo posto, un piazzamento che non gli ha consentito di portare a casa alcun punto. Sims, terzo nella classifica generale, si è invece piazzato al ventesimo posto, mentre Max Guenther è stato costretto al ritiro.

Singolare anche l'episodio che ha coinvolto Nyck De Vries, il quale a causa dei problemi con la sua monoposto è letteralmente sceso dalla vettura per spingerla fuori pista. La commissione ha aperto un'investigazione nei suoi confronti però. Nel fine settimana si torna nuovamente in pista.