Formula E, Cupra e ABT insieme per il mondiale 2023: svelata la nuova monoposto

Manca sempre meno al ritorno della Formula E, la competizione parallela alla Formula 1 ma con vetture completamente elettriche. La manifestazione sportiva, che sta diventando sempre più popolare di anno in anno, vedrà nel 2023 la monoposto CUPRA al fianco di ABT Sportsline.

La nona stagione di Formula E darà il via alla terza generazione con monoposto ridisegnate, più veloci ed efficienti. Con queste nuove vetture la spettacolarità degli E-Prix sembra aumentare ulteriormente visti i grandi passi compiuti dalla manifestazione negli ultimi anni, edizione che questo 2023 vedrà anche il coinvolgimento di Maserati con un team proprietario.

Anche CUPRA vuole fare però le cose in grande motivo per cui ha stretto una partnership con ABT Sportsline, ingaggiando piloti d'esperienza come Frijns e Müller, per migliorare le prestazioni della nuova monoposto che potete ammirare nella galleria di immagini allegata in calce alla notizia. Wayne Griffiths, CEO di CUPRA, ha così commentato l'entrata della sua azienda in Formula E: "È il momento giusto per fare un ulteriore passo in avanti e unirci alla più grande competizione automobilistica elettrica. Non vedo l’ora che il team ABT CUPRA Formula E inizi a gareggiare nel cuore di alcune tra le città più iconiche del mondo. Unirsi alla Formula E, una piattaforma motorsport unica, sottolinea la nostra ambizione di diventare un autentico brand rilevante a livello globale, che punta a ispirare il mondo da Barcellona."

E voi, invece, cosa ne pensate di questa monoposto, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.