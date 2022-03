Formula E, in arrivo la 3a generazione: le nuove auto saranno svelate a Monaco

Ancora qualche settimana e si tornerà a correre in Formula E con un evento tutto italiano, quello di Roma. Per alleviare il peso dell'attesa, la competizione ha annunciato quando verrà rimosso il telo dalla monoposto attesa per la terza generazione del Campionato del Mondo 2023.

L'anno prossimo si preannuncia ambizioso per la Formula E che si arricchirà della presenza di un nuovo team, Maserati. Ad ogni modo, recentemente la competizione ha svelato una piacevole sorpresa per gli appassionati del motosport in questione, ovvero quando verrà presentata la monoposto della terza generazione attesa col debutto della nona stagione della manifestazione sportiva.

Il progetto, dunque, sarà mostrato a Monaco il 28 aprile poco prima dell'E-Prix. Ma non è tutto, infatti durante l'evento monegasco i leader da tutto il mondo dell'automobilismo si riuniranno per porre le basi della 4a generazione. Ad ogni modo, ecco un riassunto con le innovazioni e migliorie che arricchiranno il Mondiale 2023 di Formula E:

Un motore elettrico in grado di erogare fino a 350 kW di potenza (470 CV) che dovrebbe garantire una velocità massima di 320 km/h, con un rapporto peso/potenza due volte più efficiente di un equivalente motore a combustione interna (ICE) da 470 CV;

Almeno il 40% dell'energia utilizzata all'interno di una gara sarà prodotta dalla frenata rigenerativa durante la gara;

La prima vettura da Formula con propulsori anteriori e posteriori: un nuovo propulsore anteriore aggiunge 250kW ai 350kW di quello al posteriore, con la capacità rigenerativa dell'attuale Gen2 addirittura raddoppiata;

La nuova vettura da Formula non sarà dotata di freni idraulici posteriori a causa dell'aggiunta del propulsore anteriore e della sua capacità rigenerativa;

La monoposto sarà più leggera e più piccola della seconda generazione per consentire più situazioni di ruota a ruota;

E voi, invece, che aspettative avete per la prossima generazione delle macchine elettriche della Formula E? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto. Ma spostandoci alla Formula 1, avete visto la doppietta Ferrari in Bahrein?