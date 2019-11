Formula E, aperte le prevendite per la tappa di Roma

Anche nel 2020 il Grand Prix di Formula E arriverà nelle strade della capitale. Sono finalmente aperte le prevendite per le principali tappe dell'E-Prix 2020. Ecco come acquistare i biglietti per assistere alla tappa di Roma di Formula E, quanto costano e dove si prenotano.

Tanto per iniziare, la Formula E tornerà sul circuito cittadino dell'EUR. La tappa romana è prevista per il 4 aprile 2020. Sono tre le categorie di biglietto previste per il Rome 2020 E-Prix: gold ticket, silver ticket e bronze ticket. Ognuna di queste categorie, gold esclusa, presenta poi alcune riduzioni per studenti, bambini e anziani.

Come potete immaginare, i gold ticket danno accesso agli spalti migliori, dove si ha la visuale più chiara sulla gara. Seguono quindi i silver ticket e i bronze, che almeno in teoria sono i più distanti dal circuito.

Il prezzo per un biglietto gold è fisso a 79 euro. Per i silver si paga 47,20 euro, che scendono a 33,60 per gli studenti e a Silver per i ragazzi fino ai 15 anni di età. I biglietti bronze costano invece 29,10 euro, 22,40 euro per gli studenti e 16 euro per i minori di 15 anni.

I biglietti si trovano esclusivamente su Ticket One, che parla di ticket early bird. Infatti i prezzi aumenteranno del 20% dopo il 3 dicembre. Se siete molto interessati alla tappa di Roma dell'E-Prix ha senso acquistarli il prima possibile.

Ogni biglietto dà poi accesso all'Allianz E-Village, padiglione allestito per l'intrattenimento degli ospiti. Ci sono i simulatori, le monoposto elettriche esposte e anche alcune postazioni per incontrare i piloti per una foto e un autografo prima e dopo la gara.

Il programma completo dell'evento:

Apertura Allianz E-Village 07:30 - 08:15

Prove Libere Formula E 08:00 - 08:30

Qualifiche Jaguar I-PACE eTrophy 10:00 - 10:30

Qualifiche Formula E 09:45 - 10:50

ROME E-PRIX 2020 (45 min + 1 giro) 14:00

Cerimonia del Podio Formula E 15:00

Gara Jaguar I-PACE eTROPHY 16:20

Appuntamento per il prossimo 4 aprile 2020.