Al via la Formula E 2022: De Vries vince il primo GP, Giovinazzi solo 20°

Il mondo della Formula E è piuttosto ambizioso e si pone come obiettivo quello di spingere sull'acceleratore per il progresso nel mondo dei veicoli elettrici. L'ottava stagione è iniziata questo week-end con il primo ePrix già concluso e il secondo atteso oggi tra una manciata di ore.

Sarà una stagione che non vede l'ora di ampliare la sua fanbase, forte del debutto sulla monoposto elettrica di Antonio Giovinazzi, ex pilota di F1 e attualmente in forza alla Dragon/Penske Autosport. L'ex pilota dell'Alfa Romeo Racing non ha però brillato al suo debutto ed è finito in coda alla classifica posizionandosi appena 20°, vittima anche delle poche ore di test a bordo di una vettura completamente diversa da quelle del mondo della Formula 1.

Ad ogni modo, dopo una battaglia emozionante tra Nick De Vries, attuale campione del mondo, e Vandoorne, posizionatosi in griglia al primo posto dopo una brillante qualifica, il primo è riuscito a spuntarla sul compagno Mercedes-EQ che si è dovuto accontentare così della medaglia d'argento. Sarà anche il campione in carica a partire dalla pole position per il secondo ePrix che si terrà sempre a Diryiah a partire dalle ore 18.

Non ci resta dunque che rimandarvi all'appuntamento di stasera con il secondo ePrix di Formula E che si preannuncia davvero avvincente. Ma a proposto del campionato del mondo totalmente elettrico, sapevate che Maserati si unirà alle scuderie a partire dal prossimo anno?