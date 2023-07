Formula 1, dall'anno prossimo a ruote coperte? I paraspruzzi in caso di pioggia

La Formula 1 potrebbe introdurre a partire dalla prossima stagione dei paraspruzzi, delle coperture per le ruote. Obiettivo, limitare gli spruzzi d'acqua durante le gare sul bagnato, aumentando di conseguenza la visibilità di chi segue.

Un progetto che ha subito un'accelerazione nelle scorse ore a seguito del tragico incidente di Spa dove è morto il 18enne van'T Hoff, durante una gara dove la visibilità era ai minimi termini proprio per la pioggia.

E così che settimana prossima, dopo che si correrà il Gp di Silverstone, è in programma un test di Pirelli in cui, oltre alla nuove gomme per il mondiale 2024, verranno appunto provati i passaruota da posizionare sulle ruote posteriori.

La FIA aveva già annunciato la presenza di diversi test per cercare di capire se questi parafanghi, paraspruzzi o passaruota, a seconda di come li vogliate chiamare, fossero utilizzabili o meno e soprattutto, migliorassero la visibilità del pilota che segue durante le gare su bagnato, riducendo di fatto quella “nuvola d'acqua” che si viene a creare ad alte velocità e che ovviamente può essere molto pericolosa.

La cosa importante da sapere è che tali “dispositivi” non sarebbero fissi bensì mobili, quindi montati solo al bisogno: durante una gara sull'asciutto verrebbero lasciati nel box, con le monoposto di Formula 1 che avrebbero quindi la ruote posteriori come sempre scoperte.

"Ci sarà un test FIA, dopo il nostro test delle gomme, dove si proveranno questi parafanghi per capire se in futuro si potrà ridurre lo spray d'acqua alzato dalle vetture durante le gare bagnate", le parole di Simone Berra, capo ingegnere di F1 della Pirelli.

La pista di Silverstone verrà bagnata con degli irrigatori, dopo di che si proveranno i passaruota registrando dati e numeri. "Non vogliamo che si usino ogni volta che ci sarà una goccia di pioggia. Attualmente non si corre quasi mai con le gomme da bagnato quindi penso che farà bene", ha spiegato Nikolas Tombazis, capo del dipartimento tecnico della FIA F1.

La Federazione puntava ad introdurre queste novità nel corso della stagione 2023, ma è molto più probabile vederli in azione l'anno che verrà. E chissà che fra le tante modifiche non si opti a breve anche per l'idea di un Gran premio di Formula 1 ogni domenica, cosa a cui ambirebbe Stefano Domenicali.