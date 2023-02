Formula 1, Williams ci riprova: ecco la nuova FW45

Il valzer delle monoposto di Formula 1 è già cominciato e tre scuderie, tra cui la Williams, hanno già svelato la nuova livrea per il Campionato del Mondo 2023. La squadra con sede a Grove, infatti, punta a migliorare le proprie prestazioni con un auto migliorata e un parco piloti di tutto rispetto.

Sarà Logan Sargeant il sostituto di Nicholas Latifi, un talento a cui spetta il compito di affiancare il pilota con più esperienza Alexander Albon. Saranno proprio loro due i piloti della FW45, la nuova monoposta svelata oggi che dovrà tentare di migliorare ulteriormente i risultati dello scorso anno.

Williams Racing ha colto l'occasione per annunciare anche il nuovo partner della scuderia, Gulf Oil International, che seguirà il team attraverso un accordo pluriennale. Si tratta di una partnership che dovrebbe fornire alle casse del team di Grove maggiori disponibilità finanziarie per migliorare il supporto e lo sviluppo dell'auto. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata alla livrea della FW45, che non stravolge quella della passata stagione, in calce alla notizia.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che sia Red Bull che Haas hanno svelato la loro prossima monoposto, come la VF23 che tinge la vettura di bianco e di nero.