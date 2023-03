Formula 1, vincere la prima gara o ritirarsi come incide sul mondiale? Cosa dicono i dati

Esordire nel mondiale di Formula 1 ritirandosi non porta affatto bene in Ferrari. Recuperando gli annali del circus dal 1996 ad oggi, da quando cioè a Maranello è sbarcato Michael Schumacher, si scopre che qualsiasi pilota in Rosso che abbia abbandonato anzi tempo il primo Gp, non è mai riuscito a portarsi a casa il titolo.

Sia chiaro, negli ultimi 28 mondiali la Rossa ha vinto solo 5 volte, di conseguenza qualcuno potrebbe obiettare che ci piace “perdere facile”, ma le statistiche sono comunque importanti, e gli amanti degli sport, a cominciare dagli sportivi stessi, amano consultarle spesso e volentieri.

L'avventura di Michael Schumacher in Ferrari nel 1996 iniziò proprio con un ritiro nel Gp d'Australia. Due anni dopo il Kaiser registrò lo stesso problema: motore andato, e niente bandiera a scacchi. Nel 1997 fu la volta di Eddie Irvine, protagonista di un incidente alla prima curva del mondiale, finendo anzitempo ai box. Nel 2002 e nel 2003 toccò invece a Rubens Barrichello iniziare nel peggiore dei modi il campionato, anche se comunque entrambi i ritiri furono dovuti a degli incidenti e non a dei guasti meccanici.

Nel 2005 fu ancora Michael Schumacher a ritirarsi pronti-via dopo un contatto con Nick Heidfeld. La striscia continua con i ritiri di Raikkonen nel 2008 e 2009, quindi Massa nel 2012, di nuovo Raikkonen nel 2015 e ancora il finlandese nel 2016 per un problema al turbo.

In totale si sono quindi verificati 10 ritiri su 28 mondiali, campionati in cui i piloti della Rossa non sono mai riusciti a portarsi a casa il titolo a fine anno. Ce la farà Leclerc, reduce dalla prima sfuriata contro i box Ferrari, a invertire questa triste tradizione di Maranello?

Forse non tutto è perduto però visto che c'è un'altra statistica che in questo caso deve far tremare Verstappen, ovvero, negli ultimi dieci anni solamente in due volte chi ha vinto la prima gara si è poi laureato campione del mondo a fine stagione.

Dal 2013 ad oggi solo Rosberg e Hamilton sono riusciti a bissare il successo in apertura di stagione e il titolo, di contro bisogna segnalare le vittorie di Raikkonen nel 2013, Rosberg 2014, quindi Vettel, Vettel, Bottas, Bottas, Hamilton, e infine, Leclerc, tutti piloti che non sono riusciti a diventare iridati nonostante un ottimo inizio di stagione.

A questo punto non ci resta che attendere quello che accadrà nel proseguo dell'annata, a cominciare dal prossimo Gp, quello in Arabia Saudita che come da date del campionato di Formula 1 2023 si terrà nel weekend della prossima settimana