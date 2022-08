Formula 1, Verstappen vince il GP del Belgio: boccone amaro Ferrari

La Formula 1 è tornata dopo la pausa estiva con l'attesissimo Gran Premio del Belgio, uno degli eventi più attesi per gli appassionati dello sport. I fan del Cavallino Rampante si auguravano un nuovo approccio al Mondiale dopo la prima parte di stagione tra alti e bassi, speranze purtroppo disattese da una Red Bull soverchiante.

La F1-75 di Ferrari non ha potuto competere con la velocità di Max Verstappen che, nonostante la partenza dalla 14esima posizione per sostituzione di power-unit, ha conquistato la leadership del GP in appena una dozzina di giri. Impossibile per Carlos Sainz, nonostante l'ottima gara e la superiorità dei rivali, riuscire a mantenere la prima posizione dovendosi in seguito accontentare della medaglia di bronzo.

Continua invece la sfortuna per Leclerc che, partito 15° per cambio di power-unit, è stato costretto ad un pit-stop anticipato a causa di una visiera a strappo incastrata nell'anteriore destro che per poco non causava un principio d'incendio e il conseguente ritiro. Infine, a causa di una strategia poco chiara del muretto, il monegasco rientra al penultimo giro per tentare il giro veloce. Il margine di vantaggio con Alonso non è però sufficiente ad un'uscita su tracciato libero che non gli permettono così di riuscire nel tentativo. Anzi, un guasto all'elettronica causa persino un ritardo nel limite di velocità all'entrata nella pit-lane che costa così a Leclerc 5 secondi di penalità e una posizione in meno sul finale.

Prima di salutarvi non ci resta che ricordarvi che Audi approderà in F1 a partire dal 2026. E voi cosa ne pensate del GP del Belgio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.