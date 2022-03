Formula 1, al via la vendita dei biglietti per il GP di Imola: prezzi e date

Ci siamo quasi, appena una manciata di giorni separano i fan dal ritorno della Formula 1 con il nuovo Campionato del Mondo. I piloti stanno già arrivando in Bahrein per i test stagionali e sempre in località Sakhir si terrà anche il primo Gran Premio atteso il prossimo 20 marzo.

In attesa di conoscere quale sarà il circuito che sostituirà il GP di Sochi, in Russia, nel frattempo la F1 ha confermato il rinnovo del circuito di Imola fino al 2025. Ad ogni modo, proprio quest'ultimo circuito sarà il quarto gran premio previsto dalla Formula 1 secondo il calendario, ma solo nelle scorse ore l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari ha aperto i preordini per comprare i biglietti.

Per questioni burocratiche e contrattuali, infatti, i biglietti per il GP di Imola sono partiti soltanto nel fine settimana e, visto l'andamento ancora in certo della pandemia, attualmente sono disponibili i posti soltanto dei tre settori e delle tribune. Pertanto, dunque, non sono ancora accessibili i posti a prato che verranno aggiunti soltanto previa autorizzazione governativa. Ebbene, dunque, il costo dei biglietti qui seguono:

Abbonamento 22-24 aprile: 725 euro settore 1, 370 euro settore 2 e 245 euro settore 3;

Domenica 24 aprile: 580 euro settore 1, 270 euro settore 2 e 180 euro settore 3;

Sabato 23 aprile: 350 euro settore 1, 170 euro settore 2 e 120 euro settore 3;

Venerdì 22 aprile: 100 euro settore 1, 80 euro settore 2 e 50 euro settore 3;

Tramite il link alla fonte potete accedere direttamente a ticketone per l'acquisto dei biglietti di vostro interesse. E voi, invece, parteciperete al GP di Imola in qualità di spettatori? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.