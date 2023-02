Formula 1, Vasseur 'spinto' da Audi in Ferrari: 'Ecco cosa mi hanno detto i tedeschi'

Continuano ad emergere interessanti retroscena riguardanti l'approdo di Frederic Vasseur alla Ferrari. Il neo team principal della Rossa è al lavoro da giorni in vista della stagione 2023 del Mondiale di Formula 1, e prima del passaggio a Maranello ha avuto un colloquio con Audi.

Audi entrerà in Formula 1 ufficialmente dal 2026, e a breve inizierà il processo per subentrare a Sauber. La casa tedesca dovrà farlo senza l'ingegnere francese, ma è stata la stessa a consigliargli il cambio di casacca. "Ho fatto una chiacchierata con qualcuno dell'Audi e mi hanno detto che non avrei potuto rifiutare un'offerta della Ferrari", ha raccontato Vasseur.

Una sorta di consiglio da “Padrino” quindi, ma del resto la proposta messa sul piatto dalla Rossa quando arriva è davvero un qualcosa di non rifiutabile. La Ferrari, nonostante negli ultimi anni non sia più competitiva nel mondiale Formula 1 come un tempo, resta la grande ambizione della maggior parte di coloro che entrano nel circus, ingegneri, tecnici e piloti compresi, e sbarcare a Maranello rappresenta un punto finale della propria carriera.

“È una sfida, ma è sempre una sfida e non immagino di poter avere vita facile in F1”, ha spiegato ancora Vasseur parlando della sua telefonata con il presidente di Ferrari, John Elkann. E ancora: “Quando ho ricevuto la chiamata dalla Ferrari non l'ho condivisa con tutti! È stata una mia riflessione e una mia discussione con John Elkann, e non ne ho parlato con Audi”.

Frederic Vasseur, che ha svelato l'ultimo regalo di Binotto alla Ferrari, avrà sulle proprie spalle un compito non da poco, riuscire dove i suoi molteplici predecessori che si sono succeduti negli anni, da Mattiacci, ad Arrivabene, passando per il manager svizzero, hanno fallito: ce la farà?