Formula 1, Vasseur pronto a dire sì a Ferrari? Addio imminente ad Alfa Romeo

A fine novembre gli amanti della Formula 1 hanno infine visto la conferma della separazione tra Ferrari e Mattia Binotto, dopo un anno deludente alla guida della rossa di Maranello. Il suo sostituto più quotato è sempre stato l’attuale team principal di Alfa Romeo: Frederic Vasseur potrebbe davvero arrivare in Ferrari.

Secondo nuove indiscrezioni di mercato riprese da Motorsport, infatti, il Cavallino Rampante avrebbe deciso di sostituire Binotto con il transalpino, alla guida di Alfa Romeo dal luglio 2017. Dalla Svizzera si vocifera l’imminente conferma del cambio scuderia per il manager francese: prima la scuderia di Hinwil dovrà diffondere il comunicato stampa per salutare Vasseur, mentre solo di seguito Ferrari dovrebbe annunciare l’approdo del nuovo team principal.

L’intero processo dovrebbe concludersi nelle prossime due settimane, stando ai rumor diffusi dai tipster del mondo F1; eppure, questi ultimi non hanno ancora individuato il potenziale sostituto di Vasseur in Alfa Romeo. Se si considera, in aggiunta, che dal 2026 Audi entrerà in F1 grazie a Sauber, è evidente che la scuderia dovrà puntare su un individuo in grado di guidare il team a buoni risultati sul lungo termine.

Non ci resta quindi che attendere pazientemente le prime conferme ufficiali da parte delle due scuderie.

Nel frattempo, è stato prolungato l’accordo per mantenere Zandvoort nel calendario F1 fino al 2025.