Formula 1, Vasseur senza filtri: 'la penalità alla Red Bull troppo lieve'

Un paio di mesi fa venne rivelato che Red Bull aveva di fatto violato il budget cap nel 2021, l'anno che ricordiamo condusse Max Verstappen alla vittoria del titolo a seguito di un ultimo gran premio all'insegna dei colpi di scena. La FIA dovette rispondere alla questione attraverso una multa e infliggendo una penalità.

La federazione, in particolar modo, aveva deciso di ridurre ulteriormente il tempo in galleria del vento per la Red Bull di circa il 10%, un numero tutto sommato non da poco anche se quel gap può essere ridotto investendo su altri fronti. Se la polemica si è comunque conclusa da tempo, per Fred Vasseur, team principal della Ferrari, quello resta un boccone amaro:

"Non voglio dire che non abbiano fatto un buon lavoro perché onestamente è innegabile che avessero fatto un ottimo lavoro con l'auto, quindi non sto cercando di trovare una scusa a tutto ciò. Non si tratta di questo, ma se mi chiedete cosa ne penso della penalità allora sì, vi direi che è troppo lieve."

Da quando Fred ha preso il posto di Mattia Binotto la gestione della squadra pare aver intrapreso una direzione più rigida e decisa, sintomo di una posizione che sta cambiando anche alla luce della richiesta da parte di Ferrari di rivedere la penalità di Sainz. E voi, invece cosa ne pensate delle sue parole? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.