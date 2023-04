Formula 1, Vasseur crede nella SF-23: 'c'è molto margine di miglioramento'

L'attuale stagione di Formula 1, alla luce delle prime 3 gare, sembra dominata da una Red Bull velocissima e che pare irraggiungibile. Eppure, in quel di Maranello non si smette di lavorare agli sviluppi della SF-23 che nelle prossime settimane si manifesteranno sottoforma di aggiornamenti durante i vari gran premi.

Frederic Vasseur, il team principal della Scuderia Ferrari per il dopo-Binotto, crede ancora nel progetto della '675' e per questo ha iniziato a spingere il team per velocizzare tutti quei aggiornamenti pianificati a inizio stagione e che in qualche modo rivoluzioneranno la SF-23. Dalle sospensioni al posteriore, al fondo sino alle pance, la Ferrari di Leclerc e Sainz sembra promessa al rinnovamento.

In una recente intervista a Vasseur apparsa sui canali ufficiali della F1, il team principal discute degli sviluppi alla monoposto: "Penso che avremo un paio di aggiornamenti che arriveranno… non dico a Baku, perché a Baku abbiamo il pacchetto aerodinamico che lavora sulla downforce e con la gara Sprint non è la più facile. Ma da Miami, Imola, non a Monaco, ma Barcellona, ogni gara avrà un aggiornamento sulla vettura".

Vasseur ha spiegato che nonostante gli ingegneri si stiano attenendo ai piani iniziali, questi sono stati un po' rivisti per sopperire alle problematiche emerse durante le prime tre gare, tuttavia ha voluto chiarire che la SF-23 che arriverà non sarà un auto B. In ogni caso, il Team Principal ha concluso l'intervista spiegando come ci siano ancora tanti margini di miglioramento per la monoposto.