Formula 1, Vasseur è certo: assetto sbagliato sulla SF-23 in Bahrain, ma l'auto c'è

La monoposto di Leclerc out al primo GP di Formula 1 e una Red Bull in grado di infliggere un secondo a giro all'auto di Sainz sono stati solo un paio degli elementi che hanno innescato l'ennesima paura tra i fan della Rossa circa un ennesimo mondiale al di sotto delle aspettative. Ma sarà davvero così?

Al di fuori dell'eventuale rischio di penalità di Leclerc in Arabia Saudita, Fred Vasseur resta fermamente convinto nel progetto della SF-23 tanto da imputare questo gap ad un assetto errato. Ai microfoni di motosport.com, infatti, il Team Principall Ferrari avrebbe così commentato l'esito della gara:

"Il progetto non è sbagliato: dobbiamo lavorarci. Forse la pista di Sakhir ha evidenziato le nostre debolezze, ma ora sappiamo su cosa concentrarci. Il concetto di base della SF-23 non è in discussione, sono convinto che si tratti di configurazione e di alcune scelte che abbiamo preso sull’assetto. Ci preoccupa più il ritiro di Leclerc visto che abbiamo percorso tra i 6.000 e i 7.000 chilometri nei test ed in precedenza la Power Unit aveva girato senza problemi. Qualche ora prima della gara c’è stato un problema e abbiamo cambiato quelle componenti, ma è ancora troppo presto per dare una risposta sulla questione."

