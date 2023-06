Formula 1 urleranno di nuovo nel 2026, Domenicali: 'Rumore sarà quello desiderato dai fan'

Fra gli aspetti della Formula 1 moderna che storicamente fanno storcere il naso ai fan, vi è senza dubbio il rumore. Da quando è stato introdotto per regolamento il motore V6, il suono è sempre stato piuttosto ovattato, e lontano dai fasti di un tempo.

I mitici V10 e V12 urlavano come dei forsennati, facendo venire i brividi agli spettatori quando le monoposto sfrecciavano vicine. Un “sound” indimenticabile che è rimasto indelebile nelle menti degli appassionato, che da anni chiedono un suo ritorno.

E chissà che a breve i loro desideri non possano saranno esauditi, e lo ha fatto chiaramente capire il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, che intervistato negli scorsi giorni dai microfoni dell'emittente radiofonica australiana 3AW, ha spiegato: "L’intenzione è di fare in modo che nel nuovo regolamento (che entrerà ufficialmente in vigore nella stagione 2026 ndr) il rumore del motore sia più elevato, perché è parte della nostra emozione è davvero ciò che i nostri tifosi vogliono sentire, e questo è il nostro dovere di impegnarci in tal senso".

Poi Domenicali ha ribadito il concetto, rincarando la dose: "Non c’è alcuna possibilità che la Formula 1 diventi ancor più silenziosa, dobbiamo avere un suono diverso. È musica per le mie orecchie. È vero che con i 12 cilindri avevamo una frequenza diversa, molto forte. E poi 10, 8, 6: non si abbasserà ulteriormente, solo che la situazione è diversa. Naturalmente dobbiamo rimanere ibridi, e lo saremo anche in futuro".

Di recente Domenicali aveva spiegato che la F1 non sarebbe mai divenuta elettrica, ed ha confermato il concetto: "Una Formula 1 elettrica dopo i propulsori ibridi? Non credo. La Formula 1 non è elettrica".

Al di là dell'aspetto elettrificazione, che era comunque scontato anche perchè esiste già un campionato di monoposto full electric, che è la Formula E, sono decisamente significative le parole riguardanti il rumore.

Sembrano passati anni luce da quando le monoposto regalavano un suono sublime, visto che con l'avvento del V6 quella sinfonia è rimasta solo un lontano ricordo. A breve tornerà quindi lo spettacolo e chissà che alla fine la Formula 1 per il 2026 non corra ogni weekend, così come desiderato proprio da Domenicali e Liberty Media.