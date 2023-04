Formula 1, ufficiali le nuove qualifiche: il debutto a Imola, cosa cambia per le gomme

E' ufficiale il debutto del nuovo format di qualifiche della Formula 1. Nel weekend del 19-21 maggio, in occasione del Gp di Imola quando debutterà la Ferrari SF-23 EVO, Pirelli ha fatto sapere che le monoposto testeranno le nuove “prove”, in vista poi delle modifiche definitive per il 2024.

Obiettivo, ridurre al minimo il numero di treni di gomme utilizzati per una questione di impatto ambientale: meno gomme significa trasporti meno ingombranti e meno emissioni. Inoltre, utilizzando meno gomme diminuiscono anche gli scarti da smaltire che, come notoriamente si sa, per i copertoni rappresentano una questione delicata.

A livello di regolamento in pista cambierà ben poco per le monoposto di Formula 1, ciò che invece varierà sarà l'utilizzo delle gomme e delle relative mescole. Nel dettaglio le scuderie potranno utilizzare 11 treni di gomme contro i 13 previsti attualmente, precisamente tre set di hard, 4 di medie e infine 4 di soft, per tutto il weekend, quindi dalle prove libere fino alla gara.

Sei set verranno utilizzati per le qualifiche, mentre i restanti cinque saranno impiegati per le libere del venerdì e la gara. Inoltre, in occasione della Q1 le vetture potranno montare solo le mescole hard, quindi le medie per la Q2 e infine le Soft per la Q3.

“Per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna – ha fatto sapere Pirelli tramite comunicato ufficiale - sono stati scelti pneumatici più morbidi a causa della scarsa severità del circuito e dell'usura contenuta riscontrata sugli pneumatici lo scorso anno”.

E ancora: “A Imola si svolgerà anche un nuovo format di qualifiche, con una sola mescola utilizzata in ogni sessione di qualifica. Nella Q1 sarà disponibile solo la dura, la Q2 utilizzerà solo la media, mentre la morbida sarà solo per la Q3. Questa modalità, che nel prosieguo della stagione verrà utilizzata anche in un altro weekend, riduce la dotazione totale di pneumatici per ogni vettura da tredici set a undici per weekend”.

Per tutti coloro che fossero interessati ad assistere al nuovo format di qualifiche, vi ricordiamo che i biglietti per il Gp di Imola e di Monza 2023 sono già in vendita.