Formula 1, ufficiale il calendario 2024: tre gare si correranno di sabato

In Formula 1 cambia tutto. Una sorta di terremoto (ma senza scandali) che annuncia i nuovi orari per la prossima stagione. Infatti, la FIA ha appena svelato il nuovo calendario 2024: le novità sono tante, tra gare che si correranno di sabato e altre, invece, di notte. Ecco cosa cambia...

Partiamo dal principio. La FIA, vale a dire la Federazione Internazionale dell'Automobile, ha rivelato in quale modo si svolgerà la stagione 2024 di F1. La partenza sarà il prossimo 2 marzo, si prevedono in totale ventiquattro gare da correre in giro per tutto il globo, tra circuiti storici e altri innovativi e più moderni, fino alla gara finale dell'8 dicembre 2024. Si comincerà in Bahrein presso il Bahrain International Circuit e si chiuderà, come la passata stagione, ad Abu Dhabi, nell'avveniristico circuito di Yas Marina, dove nemmeno due mesi fa Max Verstappen (Max Verstappen l'ha detto davvero: 'La Red Bull RB19 era piena di difetti') ha conquistato il suo terzo titolo iridato consecutivo.

Ma le novità più interessanti, che faranno di certo discutere, sono quelle relative ai nuovi orari della F1. Nel calendario appaiono tre Gran Premi in programma il sabato, questo di conseguenza vuol dire anche che le rispettive qualifiche verranno corse di venerdì. Inoltre, altro cambiamento, la partenza del GP di Las Vegas sul circuito del Caesars Palace (del 23 novembre) è fissata per le 22:00 GMT-8, orario notturno per gli USA, ma pomeridiano per l'Italia (15:00).

La ragione che ha portato la FIA ad apportare tali cambiamenti sarebbe l'intenzione di migliorare l'esperienza dei fan. Comunque sia, annunciato il programma per la nuova stagione, con l'attesa che cresce sempre più, adesso non resta altro da fare che attendere le presentazioni delle nuove monoposto che correranno in pista, in questo caso ci sarà da aspettare almeno il 5 febbraio; intanto McLaren (Cambiare il parabrezza alla McLaren F1 costa più di una nuova Volkswagen Golf) ha già svelato la livrea della MCL38.