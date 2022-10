Formula 1, un tuffo nel passato a bordo della McLaren di Senna: il video mozzafiato

Dopo avere visto Bruno Senna alla guida della McLaren Artura a Miami in occasione del primo Gran Premio di Formula 1 sul nuovo circuito statunitense, grazie al pilota Indycar Pato O’Ward possiamo ammirare un video POV a bordo della McLaren MP4/5 di Senna, da lui guidata a Laguna Seca proprio recentemente.

Due campionati costruttori di Formula 1, 16 vittorie e due campionati piloti: questi sono i premi che la McLaren MP4/5 ha portato alla scuderia con Ayrton Senna, Alain Prost e Gerhard Berger alla guida. Il suo status di leggenda è ovviamente dato dalla potenza, con il suo motore Honda V10 aspirato da 3.490 cc ottimizzato per superare i 700 CV nella stagione 1990.

Grazie alle moderne fotocamere possiamo dunque seguire il giro in pista del pilota Arrow McLaren Indycar Pato O'Ward, al quale è stato concesso l’onore di guidare l’iconica monoposto sul famoso circuito di Laguna Seca. Certo, non è la stessa esperienza che lui ha vissuto effettivamente alla guida. Ciononostante, resta uno spettacolo imperdibile per gli appassionati.

Nel video vediamo la McLaren MP4/5 alla prova con altre auto, osservando la scena da dentro il casco del pilota, e sentendo ovviamente il mitico rombo del motore. Vedere il volante e i controlli di una volta sarà indubbiamente emozionante per coloro che non hanno vissuto tali anni della Formula 1 da spettatori e oggi amano tale sport. Insomma, meglio non perdersi questi due giri sul tracciato statunitense!

Sempre à propos di Formula 1 e della scuderia di Woking, lo scorso settembre è giunta conferma che Oscar Piastri è il nuovo pilota McLaren per il 2023.