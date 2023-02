Formula 1 e Tottenham firmano una partnership di 15 anni: le iniziative previste

La Formula 1 ha comunicato una nuova partnership con il Tottenham, una delle squadre della Premier League di maggior prestigio. Le due realtà staranno a braccetto per 15 anni: ecco che cosa prevede la collaborazione.

Tante le iniziative previste dal matrimonio fra Formula 1 e Tottenham, a cominciare da un tracciato indoor di Go Kart che verrà realizzato di fatto all'interno dell'Hotspur Stadium, e che una volta completato diventerà la pista al chiuso più lunga di Londra. Quando otterrà l'accreditamento della National Karting Association potrà essere utilizzata per i campionati nazionali.

Nel contempo la compagine allenata da Antonio Conte creerà una propria accademia di piloti. La Formula 1 e il club "realizzeranno anche attività educative per le scuole, per coinvolgere i giovani nel motorsport e mostrare le opportunità di carriera ed i percorsi in aree come l'ingegneria e lo sviluppo di software". Un occhio di riguardo anche nei confronti delle minoranze e delle donne, due realtà ancora poco rappresentate nel mondo del motorsport.

Daniel Levy, numero uno del Tottenham, ha commentato: "Da quando abbiamo costruito questo stadio, la nostra ambizione è sempre stata quella di vedere fino a che punto possiamo spingerci nell'offrire esperienze di livello mondiale che attraggano persone da tutto il mondo per tutto l'anno". E ancora: "Siamo riusciti a portare a Londra i più grandi nomi dello sport e dell'intrattenimento. Siamo estremamente entusiasti di ciò che questa partnership a lungo termine con la F1 porterà alle nostre comunità globali, nazionali e locali".

Stefano Domenicali, amministratore delegato della F1, ha invece spiegato: "Continuando a far crescere il nostro sport, la collaborazione con marchi di fama mondiale come il Tottenham Hotspur ci permette di portare la Formula 1 e il motorsport a un pubblico nuovo e diversificato. I nostri due marchi hanno una visione condivisa per creare opportunità di carriera che cambiano la vita, promuovere la diversità e l'inclusione, come attraverso la F1 Academy recentemente annunciata, e guidare la sostenibilità ambientale: la nostra partnership innovativa darà vita a tutto questo". Non è la prima volta che Formula 1 e calcio si incontrato: fra il 2012 e il 2016 il Chelsea aveva sponsorizzato la Sauber.

Sale quindi l'hype verso il Circus alla luce del fatto che il campionato del mondo 2023 sta per fare il suo esordio. Dopo i test in Bahrain durante i quali Red Bull è stata la monoposto più veloce, ora non ci resta che attendere il semaforo verde che scatterà da venerdì 3 marzo con le libere proprio in Bahrain. E a proposito del nuovo mondiale, da segnalare le recenti modifiche al Gp di Spagna, a Barcellona, dove è stata eliminata l'ultima chicane.