La Formula 1 torna in Rai? Stella Bruno ci prova: 'Lavorerò per riavere qualche gara'

Stella Bruno, nota giornalista di casa Rai, per diverso tempo nei paddock durante le dirette del gran premi di Formula 1 sulla tv pubblica, è stata di recente nominata Vicedirettore di Rai Sport.

A dare la buona notizia è stata la stessa collega, che attraverso la propria pagina Twitter ha pubblicato un cinguettio (che trovate anche qui sotto), in cui si legge: "WOW sono stata nominata Vicedirettore di Raisport con delega ai motori. Lavorerò per portare qualche gara di #F1 sulla #Rai (senza togliere nulla a Sky) spero questo possa farvi piacere…augurando alla @ScuderiaFerrari di tornare presto al successo!".

Obiettivo di Stella Bruno, quindi, provare a riportare qualche gara in Rai, in chiaro, anche se ovviamente non sarà semplice visto che ad oggi i diritti del Circus sono saldamente nelle mani di Sky Sport, di recente nell'occhio del ciclone a seguito della nota vicenda Bobbi-Valsecchi e i presunti commenti sessisti.

Sky trasmette tutte le gare in esclusiva ad eccezione di quelle che divide con TV8, “surrogata” della tv di Murdoch, dove tra l'altro vengono anche trasmesse tutte le gare in differita. Un ritorno della Formula 1 in Rai suona come assolutamente nostalgico tenendo conto che sono diversi anni ormai che la tv pubblica non trasmette più le gare delle monoposto più amate dai nostri connazionali, con le note telecronache di Mazzoni, con il supporto di Ettore Giovannelli, Ivan Capelli e gli ingegneri Bruno e Piola.

E vedendo i commenti sotto al post di Stella Bruno sono molti coloro che vorrebbero rivedere la Formula 1 in Rai, come ad esempio chi scrive: “Non è che ci fa piacere, ci rende proprio felici”, ma anche: “Come diceva uno che conosciamo: “Stella, vai!!!”, e ancora: “ma riportiamo tutto il campionato in Rai”, e ancora: “Congratulazioni e in bocca al lupo! Sarebbe fantastico rivedere la squadra Rai F1 al completo”.

Un altro aggiunge: “Complimenti Stella!!!!! lavora per portare la F1 in RAI, fallo per i veri appassionati”, e via discorrendo. Fra i commenti anche quello di Guido Meda, storico commentatore della MotoGp da anni, che scrive: “Brava Stella! Congratulazioni dal tuo omologo della concorrenza e …gas! Guido”.

Liberty Media ha distribuito nel mondo i diritti delle proprie gare a vari network televisivi e fra questi vi è anche Dazn, che trasmette le gare di Formula 1 in esclusiva in Giappone.