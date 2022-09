La Formula 1 torna a Monza, gli orari del week-end: livrea speciale per Ferrari?

Finalmente l'evento di Formula 1 più atteso dalla community italiana sta per arrivare. Questo week-end, infatti, la competizione si terrà a Monza, nel tempio della velocità per antonomasia, dove la Ferrari si augura di tornare a sorridere con una vittoria in casa.

Da qualche mese si vocifera di una nuova livrea ad hoc per il Gran Premio di Monza. La F1-75 di Maranello potrebbe davvero vestirsi di una tinta originale per l'occasione dal momento che appena qualche ora fa la scuderia ha mostrato il nuovo abbigliamento che indosseranno Leclerc, Sainz e il team in occasione del GP d'Italia.

Si tratta di divise di colore giallo che potrebbero riflettere quello della nuova livrea speciale, magari simile a quello della Ferrari Monza SP2 allegata in calce alla notizia. Non ci resta che attendere ancora un paio di ore, o massimo giorni, per tutte le conferme del caso. Nel frattempo, vi rimandiamo agli orari del GP di Monza che qui seguono:

venerdì: FP1 (14:00), FP2 (17:00);

sabato: FP3 (13:00), Qualifiche (16:00);

domenica: gara (15:00);

E voi, invece, che aspettative avete per il gran premio d'Italia di Formula 1? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto. Prima di salutarvi, tuttavia, vi rimandiamo al riassunto del GP di Zandvoort caratterizzato dall'ennesimo dominio Red Bull di Max Verstappen.