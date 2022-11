Formula 1, tensioni tra Verstappen e Perez: ricostruiamo la polemica del GP del Brasile

Il GP del Brasile è stato uno degli eventi di Formula 1 più entusiasmanti del Mondiale di quest'anno visto che per la prima volta la Mercedes si è davvero frapposta tra la Ferrari e la Red Bull. L'evento sudamericano, tuttavia, si è contraddistinto anche per uno spiacevole polverone tra due piloti.

La vittoria di Russel, la prima di sempre in F1, non può che sottolineare l'imprevedibilità di un gran premio, quello del Brasile, tra i più avvincenti di questo Campionato del Mondo. Eppure, durante il corso della gara di domenica, Perez e Verstappen si sono resi protagonisti di un battibecco che ha sottolineato quanto il rapporto tra i due piloti sia ai ferri corti.

Max è già campione del mondo per la seconda volta, distante 139 punti dal secondo in classifica, eppure quando la scuderia gli ha ordinato di far passare Perez per dare modo al messicano di superare nel Mondiale il ferrarista Leclerc, l'olandese si è categoricamente rifiutato con un team radio pazzesco: "Ve l'ho già ripetuto prima di non chiedermi una cosa del genere. Siamo stati chiari?! Vi ho già dato le mie motivazioni e resto nella mia posizione!"

Brutale la risposta del compagno di squadra che, subito dopo aver sentito le parole di Max, spiega in team radio: "Ecco, ha rivelato chi è veramente!". Al termine della gara, dopo il briefing diramato d'urgenza dal team, il messicano ha continuato ad inveire contro il campione del mondo come il merito del secondo titolo sia anche merito suo. La presa di posizione di Verstappen, da molti ritenuta ingiustificata, sembrerebbe avere radici molto profonde, addirittura radicate al GP di Monaco. Una testata giornalistica olandese molto vicina a Milton Keynes, infatti, avrebbe riportato che in occasione di quel gran premio proprio Perez avrebbe sabotato le qualifiche commettendo sul finire del Q3 un incidente, con il pilota che avrebbe addirittura rivelato l'accaduto subito dopo ad Helmut Marko e Christian Horner. Verstappen sembrerebbe non aver digerito questa strategia del compagno che successivamente avrebbe portato ad un inasprimento dei rapporti a cominciare dalle mancate scie in qualifica.

