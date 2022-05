Formula 1, quali sono i team che hanno portato più aggiornamenti in Spagna?

Da diversi anni il GP di Spagna di Formula 1 si presta ad essere un terreno ideale nel quale testare grandi pacchetti per le monoposto. Alcuni team hanno portato grossi aggiornamenti, mente altri, invece, hanno portato appena qualche cambiamento, ma vediamo quali sono le novità principali per questo appuntamento di Campionato.

Sia RedBull che Ferrari hanno portato un importante pacchetto in Catalogna, tuttavia entrambi i team non sono tra quelli che hanno introdotto maggiori novità in occasione di questo gran premio. La squadra che più di tutte ha aggiornato la monoposto è McLaren con ben 10 novità a suo seguito. Ad ogni modo, ecco nel dettaglio la lista, scuderia per scuderia, delle modifiche apportate in Spagna:

McLaren: ala anteriore, sospensioni anteriori, il fondo, il condotto del freno anteriore, le griglie delle prese d'aria, l'ala posteriore, sidepods, il diffusore, il condotto dei freni al posteriore, la zona superiore dei sidepods;

Aston Martin (8 aggiornamenti): tre novità al fondo, la zona superiore dei sidepods, i sidepods, prese d'aria, ala posteriore e l'halo;

Alfa Romeo (8 aggiornamenti): ala anteriore, sospensioni anteriori, sidepods (affidabilità), fondo, sidepods (performance), griglie delle prese d'aria, sospensioni al posteriore, ala posteriore;

Mercedes (4 aggiornamenti): placca motrice dell'ala anteriore, il profilo e il corpo del fondo, condotto dei freni al posteriore;

Alpine (4 aggiornamenti): ala anteriore, placca motrice dell'ala anteriore, 2 modifiche ai freni;

Ferrari (3 aggiornamenti): fondo, condotto del freno posteriore, ala posteriore;

Williams (3 aggiornamenti): ala anteriore, condotto del freno posteriore, ala posteriore;

Red Bull (2 aggiornamenti): ala anteriore, fondo;

Alpha Tauri (1 aggiornamento): ala posteriore;

Hass: nessuna novità;

Si prospetta dunque una gran premio all'insegna delle novità dove i team potranno dettare il passo per i prossimi piani di sviluppo. Prima di salutarvi, avete dato un'occhiata alle ultime indiscrezioni sul budget di Red Bull? E voi, invece, da chi vi aspettate un grosso miglioramento? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.