Formula 1: un nuovo team in griglia nel 2024? la famiglia Andretti ci spera

Mario Andretti non è un volto nuovo nel mondo della Formula 1 dal momento che si tratta del Campione del 1978 nonché detentore di ben 4 titoli Indy Car. Da qualche mese si vocifera l'ingresso della Famiglia Andretti in griglia attraverso le veci del figlio Micheal, anche se le speranze non sono poi così elevate.

Qualche settimana fa proprio Stefano Domenicali, CEO della F1, aveva avvisato che non vi era alcun manager attualmente in grado di fornire una presenza stabile e duratura all'interno della competizione, una sorta di frecciatina nei confronti dell'ex campione del mondo. Tuttavia, Andretti non si è affatto arreso e recentemente ha svelato i suoi piani per PlanetF1:

"È un progetto a cui stiamo ancora lavorando come se ci avessero dato il via libera. Ci teniamo ad essere in griglia nel 2024. Non ci arrendiamo, Michael non ha smesso di crederci e siamo pronti a fare quell’investimento. Stiamo affrontando il tutto sul serio".

L'obiettivo, dunque, sarebbe quello di riuscire a piazzare una monoposto intorno al Mondiale 2024, impresa tutt'altro che semplice visto la burocrazia che richiede questo particolare sport. Secondo alcuni rumors, inoltre, Andretti potrebbe arrivare in Formula 1 insieme ad Alpine, anche se ovviamente non ci sono né conferme o smentite a riguardo. E voi, invece, cosa ne pensate delle parole dell'ex pilota? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.