Formula 1, i team arrivano in Ungheria con nuovi pacchetti: i dettagli

Dopo il clamoroso errore di Leclerc in Francia, il monegasco è pronto a ripartire al GP di Ungheria di Formula 1 questa domenica. Ad ogni modo, i vari team stanno portando un paio di aggiornamenti alle proprie monoposto per chiudere la prima parte del Campionato nel migliore dei modi.

I team, infatti, vogliono racimolare più dati possibili in vista della pausa di circa un mese che seguirà al termine di questo gran premio. La squadra che però ha portato più cambiamenti a questo giro è la Haas, criticata da qualcuno per aver copiato troppo Ferrari, che ha portato ben 7 novità tra modifiche al fondo, alle prese d'aria, al cofano motore e persino al posteriore.

Mercedes ha invece portato un pacchetto minore, ma pur sempre sensibile, nei riguardi dell'halo e delle ali posteriori ed anteriori. McLaren ha invece lavorato sull'anteriore con due modifiche mentre Red Bull ha aggiornato la sua RB-18 con un alettone più performante. Aston Martin, che perderà Vettel dalla prossima stagione dopo il suo ritiro dalla F1, si è limitata ad ottimizzare l'ala posteriore per il GP di Ungheria, così come Alpha Tauri. Alpine aggiorna il cosiddetto 'beam wing', ovvero il profilo alare sul posteriore al di sopra del diffusore, mentre Alfa Romeo effettua un unico aggiornamento sul fondo. Nessuna novità, infine, per Ferrari e Williams.

