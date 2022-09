Formula 1, tanti colpi di scena al GP d'Olanda: cos'è successo a Zandvoort?

Mancano ancora un paio di gran premi di Formula 1 per decretare il prossimo Campione del Mondo, tuttavia il margine di Max Verstappen sul secondo in classifica sta diventando davvero pesante per chiunque. Ad Olanda, infatti, nemmeno i colpi di scena hanno potuto evitare al pilota Red Bull di portare a casa l'ennesima vittoria stagionale.

Nonostante lo scarto in qualifica di nemmeno un decimo tra i primi tre, con Verstappen, Leclerc e Sainz vicinissimi, la prima posizione del Campione del Mondo non è stata poi così tanto a rischio durante il corso dell'evento. Nonostante all'inizio del GP il monegasco abbia tentato in tutti i modi di non farsi seminare dal rivale, l'errore in pit-stop della Ferrari è costata a Carlos Sainz 10 secondi in più che, di fatto, hanno privato lo spagnolo e Maranello di competere per le posizioni più alte del podio.

Ad ogni modo, al 45° giro, le cose hanno iniziato a farsi più interessanti quando Yuki Tsunoda si ferma improvvisamente a bordo pista convinto che uno dei pneumatici non fosse correttamente inserito. Dopo un check dal muretto, il pilota Alpha Tauri ha fatto un salto ai box, in maniera non poi così del tutto lecita dal regolamento, per farsi riallacciare le cinture. Curiosamente, ripartito, la macchina ha riscontrato un guasto per fermarsi pochi istanti più tardi nuovamente a bordo pista richiamando una virtual safety car che ha avuto un impatto clamoroso sulla gara. Verstappen ed Hamilton effettuano un pit-stop per cambiare gomme, ma poco più tardi lo spegnimento del motore di Bottas causa l'ingresso della safety car. Max e Charles si fermano, così come Russel, mentre il 7 volte campione del mondo resta fuori. Hamilton, che fino alla safety car poteva competere per la prima vittoria di questa stagione, si trova così a dover fronteggiare 3 piloti con gomme rosse. Non basta molto prima di essere superato da Max, da Russel, innescando a sua volta una reazione di rabbia contro il muretto Mercedes, nonché da Leclerc. Solo un errore Mercedes, dunque, risparmia la Ferrari dal perdere l'ennesimo podio per errori strategici. Infine, Sainz, si accontenta dell'ottava posizione dopo una penalità di 5' per unsafe release.

