Formula 1, tante novità in casa McLaren: nuovi aggiornamenti a Baku e piani per il futuro

Ancora una volta, McLaren si è rivelata la scuderia più deludente di questo inizio stagione di Formula 1, esattamente come l'anno scorso quando il team confermò il fallimento del progetto. Ad ogni modo, i piani per il futuro sostengono la volontà della squadra di rilanciare il celebre marchio.

La MCL60 di Norris e Piastri non ha ancora risposto alle aspettative, anzi, i risultati del primo gran premio in Bahrain hanno dimostrato la fragilità della monoposto del team con sede a Woking. Ad ogni modo, Zak Brown e il suo team di ingegneri hanno comunque in mente grosse novità per la vettura, non tutte che vedremo durante il corso di questa stagione:

La vera MCL60 debutterà a Baku a seguito di un grosso pacchetto di aggiornamenti non arrivati in tempo per il Bahrain;

Il nuovo tunnel del vento verrà completato a giugno, con l'auto 2024 che ne beneficerà solo parzialmente. I primi risultati importanti sono previsti con la monoposto 2025;

David Sanchez, dopo le dimissioni in Ferrari, ha firmato con McLaren, sintomo che i piani dell'ingegnere fossero piuttosto chiari già prima del Bahrain;

Secondo voi, invece, quando rivedremo la McLaren davvero competitiva? Diteci la vostra opinione a riguardo, come al solito, con un commento qua sotto.