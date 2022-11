Formula 1, svelati i prezzi per GP di Las Vegas: alcuni biglietti sono folli!

I prezzi elevati per il GP di Las Vegas previsti dagli analisti hanno preoccupato i fan d’oltreoceano nel corso degli ultimi mesi, ma la realtà si distacca lievemente dalle previsioni: ecco il costo ufficiale dei biglietti per assistere al GP sulla Strip, per un massimo di 10.000 dollari circa.

Ebbene sì, avete letto bene la cifra per acquistare uno dei tanti biglietti disponibili a partire da oggi, 3 novembre 2022. Secondo quanto ripreso anche dai colleghi di CarScoops, per assistere di persona al Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas 2023 è necessario pagare un minimo di 500 dollari per accedere tre giorni alla MSG Sphere tra le curve 5-9, ma senza posti a sedere per la gara, oppure 2.000 dollari per sedersi in una delle tribune. In entrambi i casi si ricevono cibo illimitato e bevande analcoliche.

Il lato Nord sarà l’unico accessibile con spalti, poiché il lato Sud è occupato esclusivamente da hotel come Harrah’s, Flamingo, Palazzo, Bellagio e Planet Hollywood, ognuno con i suoi costosissimi biglietti per assistere al GP dai balconi. I biglietti per la East Harmon Zone, ovvero la zona opposta al Paddock, costeranno invece almeno 2.500 euro. Coloro che invece vogliono sedersi nella sezione PH1 Skybox Shared Hospitality dovranno pagare ben 10.000 dollari.

Rispetto anche ad altri circuiti cittadini di Formula 1, tra cui Monaco, i prezzi restano esagerati; se non altro, sono inferiori rispetto alle previsioni degli analisti. Come si spiegano queste cifre? Molto semplicemente, con l’accesso limitato al tracciato e ai locali che lo circondano.

Parlando sempre dei GP del prossimo anno, il tracciato di Singapore cambierà dal 2023.