'Formula 1 e Superbike noiose, sai già come finirà' Parola del fratello di Valentino Rossi

La Formula 1, così come la Superbike, non stanno attraversando dei momenti di alto spettacolo. Soprattutto per quanto riguarda la prima competizione, Max Verstappen, che diverrà forse il pilota più forte di sempre, ha creato il vuoto dietro di se e ogni weekend il risultato appare scontato.

Un pensiero condiviso da molti appassionati, fra cui un fan d'eccezione come Luca Marini, fratellino di Valentino Rossi e pilota del team di MotoGp VR46 Racing su Ducati, con cui quest'anno ha conquistato il suo primo podio ad Austin, nel Gp delle Americhe.

Parlando nelle scorse ore ai microfoni di Motorsport-Total ha spiegato: “Il mondiale Superbike e la Formula 1 sono campionati piuttosto noiosi al momento. Lo dico da appassionato di sport motoristici. I tifosi a casa sul divano conoscono già il risultato. Speri in qualcosa di folle e inaspettato che migliori un po' lo spettacolo. Non parlo di incidenti, parlo di una fase di safety car in Formula 1 o pioggia”.

Le cose sono invece diverse in MotoGp, dove stando al 25enne urbinese lo spettacolo è garantito: ”Secondo me lo spettacolo da noi è fantastico, ci sono molti piloti che possono lottare per vittorie e podi. Si vedono anche molte manovre di sorpasso. Va bene".

Dopo un calo di spettatori nel 2022, quest'anno i fan delle due ruote sono tornati in massa ad assistere dal vivo alle gare e durante il Gp di Le Mans si è toccata la cifra di 275mila spettatori, nuovo record assoluto. "Il numero di telespettatori quest'anno sarà sicuramente superiore a quello dell'anno scorso", ha concluso l'italiano.

Marini ha ottenuto fino ad oggi 98 punti che gli valgono il sesto posto assoluto in classifica. Al comando troviamo il campione delle MotoGp 2022 Pecco Bagniaia davanti a Martin, quindi Bezzecchi (collega di scuderia del fratello di Valentino Rossi), poi Binder su KTM e Zarco a completare la top 5. Assente ingiustificato Marc Marquez, che a seguito di continue cadute e mosse un po' avventate ha conquistato fino ad ora solo 15 punti che gli valgono una drammatica 16esima posizione.