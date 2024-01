Formula 1, lo stop al Decreto Crescita è uno svantaggio per Ferrari?

L'abolizione del Decreto Crescita italiano, noto come "Regola Beckham", potrebbe costituire uno svantaggio strategico per la Ferrari nella Formula 1. Questa legge, scaduta all'inizio del 2024, offriva agevolazioni fiscali significative a chi si trasferiva in Italia per lavorare, in particolare nel campo sportivo.

I lavoratori stranieri assunti da aziende italiane, come la Ferrari, potevano evitare di pagare tasse sul primo gettito fiscale del 70-90% del loro reddito. Questa politica favoriva l'attrazione di ingegneri e personale chiave per il team di F1 di Maranello. Tuttavia, con la sua abolizione, la Ferrari rischia di perdere un incentivo fiscale prezioso per il reclutamento di talenti internazionali, complicando il processo di assunzione di professionisti dall'estero.

Questa situazione si aggiunge alle sfide già presenti, come il tetto massimo dei costi e la competizione per trattenere personale qualificato nel contesto della Formula 1. La Ferrari dovrà adottare strategie innovative per mantenere la sua competitività in un ambiente motorsportivo sempre più agguerrito (ecco cosa sappiamo suylla nuova monoposto F-24).

Questo, precisiamo, non ha niente a che fare con gli stipendi dei piloti, che seguono altre logiche attualmente. Sia Leclerc, quest'ultimo che dovrebbe ricevere un'offerta di rinnovo faraonica, che Sainz non hanno accesso al momento al Decreto Crescita e il problema riguarda più che altro i tema di ingegneri e addetti ai lavori (avere i migliori anche qua fa la differenza).